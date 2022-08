Za sedm měsíců roku změnilo dodavatele energie meziročně více odběratelů

Za sedm měsíců letošního roku změnilo dodavatele energie meziročně více odběratelů. Dodavatel elektřiny se letos od ledna do července změnil u 386.609 odběrných míst, meziročně to je o o zhruba 30 procent více. Dodavatele plynu změnilo 171.423 odběrných míst, meziročně o zhruba 32 procent více. Vyplývá to z informací na webu operátora trhu (OTE). Řada zákazníků musela dodavatele energií změnit v souvislosti s ukončením dodávek jejich původního dodavatele. Tito zákazníci skončili u dodavatele poslední instance (DPI), v tomto režimu musí během šesti měsíců uzavřít smlouvu s novým dodavatelem.

Nejvíce odběratelů změnilo v letošním i loňském roce dodavatele v lednu, letos to bylo 182.020 odběrných míst. Nejméně změn nastalo v červenci, kdy dodavatele změnilo 22.246 odběratelů. U plynu je situace obdobná.

Nového dodavatele si od loňského října muselo najít na 900.000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnosti v polovině října. Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu zhruba dvacítka dodavatelů.

V režimu DPI nadále mohou zůstávat bývalí klienti několika společností, vyplývá z informací Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Do konce září mají čas vybrat si nového dodavatele klienti společnosti Conte, do 16. září mají čas bývalí zákazníci Energie s Rozumem a do 11. září Energo LaR. Do 23. září musí novou smlouvu podepsat klienti Manta Commodities SE a do 18. září klienti Nezávislé energie. Bývalí odběratelé plynu od společnosti První moravská plynární si musí nového dodavatele vybrat do 13. září.

Nyní trvá režim dodavatele poslední instance šest měsíců. Prezidentem Milošem Zemanem podepsaná novela energetického zákona v návaznosti energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři.