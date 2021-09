Google v Německu investuje 1 miliardu eur do zelených technologií

Google v Německu investuje do digitalizace a bezemisních technologií 1 miliardu eur. Firma uzavřela spolupráci s energetickou společností Engie, která jí bude dodávat bezemisní elektřinu. Google chce do roku 2030 pokrývat svoji energetickou potřebu pouze z obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Google se rozhodla do roku 2030 investovat 1 miliardu eur do zelených technologií a digitalizace v Německu. Jedná se o největší investiční balíček Google v Německu za 20 let jeho existence na tamějším trhu. Cílem je s využitím zelené energie vybudovat nové cloudové data centrum poblíž Berlína.

„Když přemýšlíme o velkých otázkách, které budou tvarovat Německo do budoucna, tak je to digitalizace na straně jedné a udržitelnost na straně druhé,“ tvrdí Philipp Justus, viceprezident Google Central Europe.

Kromě toho v současnosti Google dostavuje internetový hub poblíž Frankfurtu, který byl vybudován s energeticky efektivní infrastrukturou a v souladu s principy cirkulárního hospodaření s odpadem. Hub má být uveden do provozu v roce 2022.

Dekarbonizace do roku 2030

Google uzavřel spolupráci s německou energetickou společností Engie, která bude dodavatelem bezemisní elektřiny Google v Německu. Engie za tímto účelem v Německu vybuduje 140MW portfolio bezemisních elektráren. Skládat se bude mj. z fotovoltaické elektrárny s výkonem 39 MW a 22 větrných parků v pěti různých spolkových zemích.

Díky této spolupráci by všechna zařízení Google v Německu měla do roku 2022 získávat 80 % spotřeby elektřiny z bezemisních zdrojů (měřeno na hodinové bázi). Do roku 2030 si pak Google dal za cíl dosáhnout celosvětově plné dekarbonizace energie pro své potřeby.

„Engie má radost ze spolupráce s Google založenou na této dohodě, která je první svého druhu a která bude podporovat firmu v jejích cílech udržitelnosti a ambiciózním cíli bezemisní energie. Díky naší expertíze v energetickém a rizikovém managementu můžeme bez problémů integrovat obnovitelnou energii z existujících zařízení a postavit nová zařízení, abychom vytvořili produkt přímo na míru tak, aby odpovídal požadavkům a plánům Google být ještě zelenější,“ uvedl Ralf Bernhard, seniorní pracovník Engie zabývající se zajišťováním energie z obnovitelných zdrojů.