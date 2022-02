Členské státy EU by mohly platit pokuty za nedosažení svých klimatických cílů

EU přepracovává své politiky v oblasti klimatu, aby do roku 2030 dosáhla cíle snížit emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Součástí tohoto cíle je i zpřísnění emisních cílů pro jednotlivé členské země, které Brusel pro každou zemi představil loni v létě v rámci nyní projednávaného návrhu. V Evropského parlamentu nyní k návrhu této nové legislativy probíhá připomínkové řízení. O prvních pozměňovacích návrzích informovala agentura Reuters.

Návrh nového nařízení stanovuje, že do roku 2026 by Komise měla pro každý členský stát stanovit trajektorii pro dosažení svého emisního cíle a to tak, aby Unie nakonec dosáhla čistých nulových emisí do roku 2050. Po schválení současného návrhu pak Komise navrhne doplňkovou legislativu k dosažení těchto cílů.

"Evropa nebude schopna dosáhnout našich klimatických cílů, pokud k tomu nepřispěje každý členský stát," uvedla švédská zákonodárkyně Jessica Polfjardová, hlavní vyjednavačka tohoto návrhu v Evropském parlamentu, která zároveň navrhuje i nastavení pokut.

Země, které nedosáhnou svých emisních cílů, budou muset dle zpřísňujícího návrhu Polfjardové předložit EU plán opatření. Švédská politička upozorňuje, že ne všechny země si stanovily dostatečné cíle. Některé členské státy EU, včetně například Polska a Bulharska, si nestanovily národní cíle pro nulové čisté emise. Jiné země, kupříkladu Německo či Švédsko, naopak usilují o dosažení čisté nulové bilance emisí, a to dokonce několik let před stanoveným termínem v roce 2050.

Polfjardová rovněž navrhla finanční sankce pro země, které své emisní cíle nesplní. Za každou tunu CO 2 , kterou země vypustí nad svůj cíl, by jí hrozil poplatek ve výši 1,25násobku průměrné ceny emisí CO 2 v EU za poslední tři roky.

Evropský parlament chce své pozměňovací návrhy dokončit do léta letošního roku. Poté musí o konečných pravidlech jednat se všemi 27 členskými státy EU.