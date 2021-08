Konference EGÚ Brno „Energetika 2021“

Investovat do podnikové energetiky se vyplatí. Dekarbonizace přeje malým zdrojům. Odstavování fosilních zdrojů a navýšení poptávky po elektřině jsou důvody, proč bude nutné v příštích čtyřech letech nalézt ve střední Evropě 190 až 200 TWh nové výroby elektřiny. Jen pro srovnání: jaderná elektrárna Dukovany za rok vyrobí okolo 14,5 TWh elektřiny. Představa, že by kdokoli v našem regionu dokázal do roku 2025 postavit třináct jaderných elektráren, je absurdní. I proto lze předvídat, že elektroenergetiku čekají v nadcházejících letech převratné změny.

Od roku 2026 se dostane výkonová bilance v české elektrizační soustavě do deficitu. Navíc po roce 2030 bude odstavena většina uhelných zdrojů. V návaznosti na rostoucí ceny emisních povolenek dojde také ke změně palivového mixu výroben tepla a elektřiny z uhlí na kombinaci plynu a biomasy.

Horizontu roku 2050 dosáhne z v současnosti provozovaných velkých zdrojů pouze jaderná elektrárna Temelín a teoreticky paroplynová elektrárna Počerady. Velký otazník se vznáší nad připravovaným novým jaderným zdrojem v Dukovanech, který by podle stávajícího harmonogramu měl být spuštěn v roce 2036. Každopádně ani masivní budování obnovitelných zdrojů pro udržení stabilního zásobování elektřinou v ČR stačit nebude.

Modernizace v současnosti provozovaných fosilních zdrojů se již vzhledem k razantnímu růstu cen emisních povolenek nevyplatí. Bude je proto nutné nahradit. V elektrizační soustavě vznikne prostor pro nové, především flexibilní zdroje, které budou schopné poskytovat zálohy a regulace. Podle propočtů EGÚ Brno bude do roku 2050 potřeba instalovat nové kogenerační zdroje o výkonu až 7950 MW.

„Nyní je správné období pro investice do nového zdroje. Elektřina bude v budoucnu výrazně zdražovat a firmy by se na to měly připravit. Nabízejí se ale také nové příležitosti. Například výnosy z kogenerační jednotky může navýšit poskytování služeb výkonové rovnováhy,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel pro strategii společnosti EGÚ Brno, a dodal: „O novém zdroji by měly uvažovat především firmy, které odebírají teplo od dodavatele ze systémů centrálního zásobování teplem, samostatně si vyrábějí teplo nebo spoléhají na provoz uhelné technologie či na starou plynovou kogeneraci.“

Konference pomůže nalézt odpovědi

Tématům, zda se vyplatí mít vlastní zdroj elektřiny nebo zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a jaké existují možnosti jejich financování, se bude věnovat již 25. ročník konference EGÚ Brno. Ta nese název Energetika 2021 s podtitulem Poroste význam podnikové energetiky? Její jednotlivé programové bloky odpoví mimo jiné na otázky, jaká technologie je největší nadějí v kontextu tuzemské energetiky, jak se změní české teplárenství nebo co lze očekávat v přenosu a distribuci energií.

„Tradičně půjde o největší odbornou akci v České republice zaměřenou na budoucnost energetiky. Srdečně zvu všechny, kteří plánují investice či podnikají v této oblasti. Pokud vás téma podnikové energetiky zajímá nebo vážně uvažujete o modernizaci stávající či pořízení nové kogenerační jednotky, určitě přijeďte 22. a 23. září do Brna,“ nastínil M. Macenauer.